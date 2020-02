O motorista de uma carreta ficou ferido na tarde de sábado (22), em um acidente de trânsito na BR-354, no município de Córrego Danta, próximo ao trevo de Tapiraí.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo com placas de Brusque/SC, seguia no sentido Bambuí/BR-262, quando na altura do KM 399 o veículo tombou, parando às margens da rodovia. A carreta estava carregada com peças de carro e moto, materiais de escritório e produtos alimentícios.

O motorista de 28 anos teve ferimentos na cabeça e apresentava confusão mental, ele foi socorrido e levado para o Hospital Nossa Senhora do Brasil em Bambui.

Havia um grande número de pessoas no local, porém a Polícia Militar de Córrego Danta e a Polícia Rodoviária Estadual de Bom Despacho permaneceram até a chegada da seguradora.