A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado na madrugada desse domingo (31) por volta das 1h30, para atendimento de um tombamento de carreta, na BR 354, em Candeias.

De acordo com o Samu, no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento de um homem, de 33 anos, que estava consciente e com um corte superficial na parte de trás da cabeça.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Campo Belo. As causas do acidente não foram informadas.

Fonte: Samu