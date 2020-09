Um homem de 28 anos sofreu ferimentos leves após o veículo que ele conduzia capotar na BR-354, nesta sexta-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um automóvel Fiat/Palio, emplacado em Vespasiano/MG, seguia sentido Iguatama/Arcos, quando na altura do KM 443, ao fazer uma curva, o condutor perdeu o controle direcional do veículo, que capotou e parou fora da pista.

O motorista foi socorrido por uma viatura da Polícia Civil da cidade de Iguatama, que passava pelo local, e foi encaminhado para o hospital.

Como o veículo ficou sozinho no local, as quatro rodas e os quatro pneus foram furtados por pessoas desconhecidas antes da chegada da viatura da Polícia Rodoviária.