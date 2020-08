Um motorista ficou ferido após se envolver em um acidente entre dois caminhões, na tarde dessa quarta-feira (5) na BR-262, em Córrego Danta. O acidente aconteceu na altura do KM 537.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tanque que seguia no sentido Luz/Campos Altos, invadiu a pista contrária e acabou atingindo outro caminhão carregado com enlatados, que trafegava sentido contrário.

Com o impacto, o motorista do caminhão tanque ficou ferido e foi socorrido por uma equipe da Triunfo Concebra. A vítima foi levada para o Pronto Atendimento da cidade de Campos Altos.

O motorista do outro veículo não se feriu. O trânsito ficou lento no local até a retirada dos veículos.