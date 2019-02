Um motorista de 25 anos ficou ferido em um acidente na BR-354, no início da tarde desta quarta-feira (13).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem perdeu o controle da direção do veículo, que bateu de frente com uma caminhonete no trecho da rodovia que liga Formiga à cidade de Arcos.

O jovem foi socorrido com ferimentos leves e levado para a UPA de Formiga. O motorista da caminhonete, de 69 anos, não sofreu ferimentos.