O motorista de uma carreta carregada com cimento ficou gravemente ferido em um acidente nessa segunda-feira (11) na BR-262, no município de Campos Altos. O acidente foi registrado na altura do km 587.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia sentido Campos Altos/Araxá, quando em determinado momento atingiu uma canaleta e tombou, parando às margens da rodovia. Com o impacto, a cabine da carreta ficou totalmente destruída.

O motorista de 39 anos foi socorrido em estado grave por uma equipe da Triunfo Concebra e encaminhado para a UPA de Araxá.

Fonte: Tapiraí TV