Um homem de 43 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trânsito na BR-262, em Pará de Minas, na tarde dessa quarta-feira (22).

O acidente foi registrado na altura do KM 404. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Chevrolet/Corvette com placas de Nova Serrana seguia no sentido Pará de Minas/Nova Serrana, quando saiu da pista, caiu em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros e capotou.

O motorista sofreu lesões graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu, em seguida, foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas.

Fonte: Tapiraí TV