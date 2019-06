Um grave acidente foi registrado na manhã de sábado no km 221 da rodovia MG 050, deixando duas pessoas feridas, uma delas com gravidade.

As informações sobre o acidente foram divulgadas Polícia Rodoviária Estadual de Formiga nesse domingo (16).

Segundo a PRE, um jovem de 22 anos, morador da cidade de Betim, conduzia um Honda / HR-V, prata de Araraquara/SP, no sentido Córrego Fundo para Pimenta, quando na altura do KM 221, dois quilômetros após passar pela praça de pedágio, ao trafegar por uma descida, por motivos desconhecidos, perdeu o controle do automóvel que chocou-se contra uma placa de sinalização, atravessou a pista, caiu em um buraco, capotou e parou sobre a vegetação.

O condutor sofreu ferimentos graves e a passageira de 23 anos, também residente em Betim, sofreu ferimentos leves. Ambos foram resgatados pelos militares do Corpo de Bombeiros de Formiga e encaminhados para o hospital desta cidade.