O motorista de um Fiat/Uno, com placas de Pratinha, ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na noite dessa segunda-feira (21) na BR-262, entre Campos Altos e Ibiá. O acidente aconteceu por volta das 19h30, na altura do KM 615.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro seguia no sentido Campos Altos quando colidiu na traseira de um caminhão com placas de Serra/ES.

Com o impacto o motorista do carro ficou preso às ferragens e foi socorrido por uma equipe da Trinfo Concebra. Ele sofreu lesões consideradas graves e foi levado para o Pronto Atendimento de Araxá.

O trânsito ficou lento no local até a retirada dos veículos.

Fonte: Tapiraí Tv