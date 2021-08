Um homem, de 43 anos, ficou preso às ferragens de um caminhão carregado com cimento, na madrugada desta quarta-feira (18).

Ele perdeu o controle da direção veículo, que capotou no trevo de ligação da BR-354 com a MG-050, na altura do km 496, em Formiga.

O Corpo de Bombeiros e o Samu Oeste foram acionados para atender a ocorrência.

O condutor, natural de Itapeva/SP, seguia sentido Arcos ao trevo e ao efetuar a manobra em uma curva o veículo saiu da pista e capotou.