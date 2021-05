A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 11h15 desta sexta-feira (30), para atendimento de um capotamento, na BR 354, próximo ao viaduto da Serra, em Bambuí.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Bambuí averiguou que um homem, de 34 anos, que estava consciente e preso às ferragens do veículo. Foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiros para desencarceramento.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Luz também foi empenhada para apoio na ocorrência.

Durante o atendimento o paciente teve rebaixamento do nível de consciência, ele foi intubado e encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.