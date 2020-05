Um rapaz de 28 anos ficou ferido depois de ficar preso às ferragens após um capotamento na MG-252 entre Araújos e Perdigão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro bateu em um poste e parte da fiação caiu sobre o veículo.

De acordo com os militares, o acidente foi no km 28 da rodovia por volta das 15h, desse domingo (17). O motorista informou que perdeu o controle da direção do carro que capotou e bateu no poste.

O local foi isolado e, segundo os bombeiros, além dos fios energizados sobre o carro, o tanque de combustível foi rompido e estava vazando combustível.