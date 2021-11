Um motorista de 21 anos sofreu um grave acidente na madrugada deste domingo (14) em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Ele capotou o veículo na avenida Francisco Firmo de Matos, altura do bairro Riacho das Pedras, e ficou preso às ferragens do veículo, que também teve um princípio de incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve as pernas presas às ferragens do automóvel e, ainda durante o socorro, o carro começou a pegar fogo. As chamas foram debeladas com uso de extintores de incêndio e a vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Contagem com ferimentos graves.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente, mas segundo os bombeiros o “condutor apresentava sinais de embriaguez característicos pela fala e alterações de humor”.