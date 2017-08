Um motorista com sintomas de embriaguez e uso de drogas foi preso na noite desse sábado (5), em Divinópolis, depois de furtar um carro da Nascentes das Gerais na MG-050. O homem de 40 anos, que não tinha habilitação, se envolveu em um acidente e fugiu do local enquanto aguardava a emergência.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) contou que, por volta das 19h, o autor saiu do bairro Quintino e entrou na rodovia. Contudo, ele perdeu o controle da direção, atravessou a pista e caiu em uma vala. Ao perceberem que o homem estava aparentemente desmaiado, testemunhas chamaram o socorro e equipe da empresa Nascentes das Gerais.

Ele foi levado para a Delegacia e a polícia encontrou, escondido no ânus, um pino com cocaína. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. Foi constatado que o veículo que caiu na vala não tinha licenciamento e, ainda, o motorista era inabilitado e já tinha passagens por alguns crimes, inclusive furto.