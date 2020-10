Uma jovem de 19 anos morreu vítima de um acidente na BR 354, entre Campo Belo e Candeias, no Sul de Minas, na madrugada deste domingo (18). Patrícia de Souza Ribeiro chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O condutor do veículo, não habilitado, recusou-se a fazer o teste do bafômetro.

Jovem que morreu era de Candeias (foto: Redes Sociais/Reprodução )

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu no momento em que seis pessoas em um carro seguiam para Candeias após um jantar em Campo Belo. O condutor teria perdido o controle da direção, atingindo uma estrutura metálica de proteção na pista.

“A defensa metálica ajudou muito e empurrou o carro para o centro da pista. Se não, poderia ter sido pior. O veículo poderia ter caído em uma ribanceira”, disse o sargento Farah, da Polícia Militar Rodoviária.