Um homem de 42 anos foi preso na manhã de sábado (30), em Arcos, após tentar fugir de uma blitz realizada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). A prisão ocorreu por volta das 9h30, no km 475 da BR 354, nas proximidades da Pontifícia Universidade Católica – PUC Minas.

De acordo com informações da PRE, durante a blitz, policiais rodoviários de Formiga avistaram um automóvel GM/Kadett, emplacado em Arcos, aproximando-se do local. Ao ser dada ordem de parada obrigatória, o condutor fugiu em alta velocidade, adentrando no bairro Esplanada, onde percorreu várias ruas, colocando em risco a integridade física de várias pessoas.

Após aproximadamente quatro quilômetros de perseguição, o veículo foi abordado e durante a fiscalização foi verificado que o condutor, natural de Pimenta, mas residente em Arcos, não usava o cinto de segurança, era inabilitado e o veículo encontrava-se licenciado no ano de 2016.

O homem foi preso por direção perigosa, foi conduzido até a Delegacia Regional de Formiga e multado em mais de R$3 mil. Sendo o veículo removido para o pátio credenciado.