Da Redação

Durante uma fiscalização de trânsito realizada pelos militares da Polícia Militar Rodoviária, por volta das 22h de quinta-feira (7), no trevo de acesso à Formiga, localizado no KM 508 da BR 354, um motorista desobedeceu a ordem de parada e foi perseguido pelos policiais.

O condutor estava em um VW/Gol 16V emplacado em Formiga e fugiu sentido à cidade de Candeias, em alta velocidade, trazendo risco pra os demais usuários da via.

Após aproximadamente quatro quilômetros de perseguição, foi realizada a abordagem e verificado que o condutor de 31 anos, natural de Formiga, é inabilitado. A ser realizada busca no interior do veículo, foi localizada no banco traseiro uma substância esverdeada semelhante à maconha. O passageiro do veículo, de 27 anos, também natural de Formiga, assumiu a propriedade da droga.