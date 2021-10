Um homem de 42 anos morreu após bater o carro em um poste no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (13). Um outro veículo envolvido no acidente fugiu do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as primeiras informações dão conta que o Honda Civic prata transitava em alta velocidade pela avenida Professor Mário Werneck, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu na estrutura.

Conforme os militares, quando chegaram ao local, encontraram a vítima já sem vida. Ele estava com parte do corpo para fora do veículo. A suspeita é que não usava cinto de segurança.

A Cemig foi acionada devido ao risco de queda do poste energizado. Não houve interrupção no fornecimento de energia e o tráfego de veículos não foi afetado na região.