Um motorista do sexo masculino, que não teve a idade divulgada, morreu após se envolver em um acidente na BR-262, em Nova Serrana, nessa quarta-feira (22).

De acordo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um caminhão atingiu a traseira de outro.

Conforme o Samu, no local do ocorrido, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Luz averiguou que o motorista de um dos caminhões estava preso às ferragens e em óbito. O condutor do outro caminhão não ficou ferido.

As equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local e a Triunfo Concebra, responsável pela administração da via, também deu apoio no atendimento da ocorrência.