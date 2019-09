Um motorista, de 38 anos, faleceu na manhã desta sexta-feira (20) após um caminhão carregado de botijões de gás tombar na BR-354. O acidente foi registrado na altura do km 301.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista perdeu o controle direcional do veículo em uma curva, que tombou em seguida. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima das ferragens. O caminhão seguia da cidade de Três Corações para Itinga-MA.