Um motorista, de 52 anos, morreu após perder o controle da direção do caminhão carregado de tomate e tombar na BR-146, em Araxá, na madrugada desta sexta-feira (19). Parte da carga ficou espalhada pela pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o passageiro sobreviveu ao acidente e contou que eles saíram de Hortolândia com destino à Maceió. Momentos antes de fazer a curva que antecede a ponte do Rio Tamanduá, a vítima perdeu o controle da direção do caminhão que bateu em um barranco.

Devido as circunstâncias do acidente, o veículo tombou. O passageiro ainda informou que foi arremessado para fora da cabine, pois estava deitado no banco traseiro. Os bombeiros falaram que quando chegaram ao local o motorista estava embaixo da cabine, já sem vida. A vítima teria sofrido esmagamento craniano.

Fonte: G1