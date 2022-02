Um homem de 60 anos morreu após a carreta que ele conduzia capotar na manhã desta sexta-feira (4), no km 444 da rodovia BR-040, em Paraopeba, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava madeira e foi encontrado com as quatro rodas para cima. Ainda segundo os militares, a retirada do corpo da vítima das ferragens “foi um trabalho difícil, pois a cabine estava completamente retorcida”.

A Via 040 disse que houve interdição na faixa da esquerda, com fluxo lento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a carreta se encontrava tombada no canteiro central e, às 9h, houve interdição por cerca de meia hora, quando o guincho esteve no local para desvirar e retirar a carreta.

A PRF disse, ainda, que a perícia da Polícia Civil esteve no local ainda no período da manhã e o corpo foi removido, mas não soube informar para onde foi levado. As possíveis causas do acidente também não foram informadas.