Um motorista morreu na manhã desta quinta-feira (23) após uma carreta tombar na BR-262, em Nova Serrana.

O acidente aconteceu por volta das 7h50, na altura do KM 432, na curva da ponte do Rio Pará.

De acordo com o Samu, que esteve no local, o motorista estava presa às ferragens e já sem vida. Equipe da Triunfo Concebra e do Corpo de Bombeiros também estiveram na rodovia.

O corpo do motorista foi retirado das ferragens e entregue para a funerária. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil (PC) foram acionadas.