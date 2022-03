Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo carro e caminhão, na manhã deste domingo (13), na BR-116, próximo ao Km 227, na zona rural de Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro teria invadido a contramão e colidido de frente com o caminhão.

O motorista do automóvel, modelo Chevrolet Prisma, morreu no local. Já o condutor do caminhão teve ferimentos leves e foi conduzido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a UPA de Teófilo Otoni.

Equipes da perícia da Polícia Civil estiveram no local para os exames cabíveis. O corpo do homem foi encaminhado para o IML da cidade.