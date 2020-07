Um motorista morreu carbonizado após um acidente envolvendo um veículo Santana e um Eco Esporte na MG-423, entre Pitangui e Conceição do Pará, na noite desse domingo (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas mulheres e um homem, que estavam no Eco Esporte foram socorridos por populares e por socorristas do Grupo Resgate G3 e encaminhados para o hospital.

Com o impacto da batida, o veículo Santana pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. Os militares fizeram o combate às chamas, e após o término, localizaram o corpo dentro do veículo.

Conforme os bombeiros, testemunhas relatam que o veículo Santana seguia de Conceição do Pará sentido Pitangui. E o Eco Esporte de Pitangui a Conceição do Pará.