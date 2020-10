Um acidente de trânsito na madrugada dessa quinta-feira (1º) deixou uma vítima fatal na BR-262, em Abre Campo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima de Campos Altos conduzia um caminhão, com placas de São Gotardo, carregado com batatas.

Conforme a PRF, o veículo seguia no sentido BH/Espírito Santo, quando em uma curva o caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

O motorista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, já o passageiro sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para Hospital Nossa Senhora da Conceição em Abre Campo.