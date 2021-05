Um motorista perdeu o controle de uma caminhonete que dirigia na madrugada deste domingo (9) e bateu em um trailer no centro de Juiz de Fora, na região da Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o impacto foi tão forte que destruiu parte do trailer e foi preciso retirar três botijões de gás que ficaram debaixo dos escombros para evitar qualquer risco de incêndio ou explosão. Também foi desligada a parte elétrica do carro.

Ainda segundo os bombeiros, apesar da batida, o motorista do carro, cujo sexo não foi informado, não ficou ferido e não se sabe o que o levou a perder o controle do veículo. Também não havia ninguém no trailer no momento do acidente.

Fonte: O Tempo