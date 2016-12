Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) registrou um acidente com um ônibus da empresa São Miguel, na noite de sábado (3) no km 487 da rodovia BR- 354.

Segundo informações do motorista do veículo, ele seguia sentido Formiga/Arcos quando perdeu o controle direcional do ônibus em uma curva e colidiu com uma árvore. Estava chovendo no momento do acidente.

Ninguém se feriu.