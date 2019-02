Na noite dessa quarta-feira (20), um veículo Fiat/Palio caiu em um lago e ficou parcialmente submerso, em Itapecerica.

O acidente foi registrado no km 239 da rodovia MG-164. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv),o condutor de 32 anos seguia sentido MG-050 quando perdeu o controle direcional do veículo em uma curva. A pista estava molhada e escorregadia.

Não houve vítimas.