O motorista de um caminhão Ford Cargo perdeu o controle da direção do veículo, que colidiu contra um radar, no início da madrugada desta quinta-feira (07) na BR-262, em Campos Altos. O acidente foi registrado na altura do KM 595.

Segundo informações do Portal Araxá Notícias, o motorista relatou que perdeu o controle direção e bateu no radar às margens da rodovia, próximo ao trevo de acesso à cidade de Campos Altos.

O motorista de 57 anos não se feriu. A pista, não precisou ser interditada.

Fonte: Tapiraí TV