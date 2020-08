O motorista do carro que teria provocado o acidente que resultou na morte de quatro pessoas nesse domingo (3), na BR-262, em Nova Serrana, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um homem de 31 anos e uma criança de 11 anos, que estava em um carro, além de uma mulher, de 36 anos, e um jovem, de 29 anos, que estavam em outro carro, morreram no local.

Segundo a PRF, o motorista do carro que teria causado o acidente, e não teve a idade divulgada, recusou-se a fazer o teste do etilômetro. Ele foi levado para a delegacia de Nova Serrana pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 16h, no km 448,5. O motorista do carro seguia sentido interior quando bateu na traseira de outro veículo que seguia na mesma direção.

Após a batida, o carro que estava na frente rodou na pista, invadiu a contramão e bateu em outro veículo que seguia na direção contrária. Segundo o Corpo de Bombeiros, os carros pegaram fogo.

Os ocupantes dos dois veículos morreram no local. Além do motorista que teria causado o acidente, uma pessoa do sexo feminino, que não teve a idade confirmada, e uma criança de seis anos tiveram ferimentos leves.

Fonte: G1