O motorista de um Fiat/Uno, com placas de Itanhaém/SP, ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (24) na BR-354, no município de Córrego Danta.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo seguia no sentido BR-262/Bambuí, quando próximo ao viaduto da serra, no KM 389, o motorista perdeu o controle do carro e colidiu contra uma árvore às margens da rodovia.

O motorista sofreu ferimentos no rosto e foi levado para o Hospital Senhora do Brasil em Bambuí.