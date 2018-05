A campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida”, nome dado às operações da Lei Seca em Minas, fechou o cerco à combinação álcool e direção em 71 municípios de forma simultânea no sábado (28). A ação aconteceu em ruas, avenidas e rodovias de cidades de todas as regiões do interior.

Ao todo, 3.739 motoristas foram abordados e 21 cometeram crime de trânsito – quando o teste do bafômetro acusa valores superiores a 0,33 miligramas por litro de ar expelido.

Também durante as abordagens, foram registradas 45 infrações – quando o teor alcoólico registrado no etilômetro não ultrapassa os 0,33mg/l. Neste caso, os condutores tiveram a Carteira de Habilitação recolhida e receberam multas no valor de R$ 2.934,70. Outros 86 condutores foram flagrados dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em Belo Horizonte e Uberaba, a superestrutura da carreta do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel) esteve em um dos pontos dando suporte às operações. Com câmeras que se elevam até 30 metros, e alcançam um raio de 5 km, o CICC Móvel permite integração de sistemas, possibilitando cruzar informações relacionadas a diferentes instituições e checar dados como mandados em aberto e uso de tornozeleiras.

Um carro cela da Secretaria de Administração Prisional (Seap) também ficou disponível no local para a condução de motoristas quem tenham cometido crime de trânsito por embriaguez e necessitem ser conduzidos à prisão.

O subsecretário de Integração da Sesp, Danilo Emanuel Salas, ressalta o papel educativo da ação, com a presença maciça das polícias nas ruas e lembrou que uma das metas para 2018 é a interiorização da campanha. “Com a operação Lei Seca contribuímos para o aumento da sensação de segurança e também para a prevenção de crimes relacionados ao trânsito, principalmente aqueles que levam a morte de inocentes”, destacou.

A campanha “Sou Pela Vida. Dirijo Sem Bebida” foi implementada pelo Governo de Minas Gerais com foco principal na fiscalização e combate a alcoolemia. Também são checadas outras questões que podem contribuir com a segurança dos mineiros e com a segurança das vias, como a habilitação dos condutores, quem são e se tem impedimentos na Justiça, aspectos de conservação e manutenção dos veículos, entre outras coisas. Para se ter uma ideia, foram retirados de circulação das ruas 2.359 condutores inabilitados.

Vale ressaltar que balanço divulgado recentemente pela Sesp mostra um crescimento de 43% nas abordagens de motoristas em blitze de Lei Seca pelas polícias, assim como uma queda de 24% no número de condutores flagrados cometendo crimes de trânsito.

A campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida” tem a coordenação da Sesp e planejamento e execução conjunta com Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Belo Horizonte e de algumas cidades do interior e BHTrans.

No interior, os seguintes municípios realizarão as blitze neste sábado: Além Paraíba, Almenara, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Aimorés, Araguari, Arantina, Araxá, Arinos, Baldim, Barbacena, Betim, Bom Despacho, Cachoeira da Prata, Carangola, Caratinga, Caxambu, Congonhas, Contagem, Cordisburgo, Curvelo, Divinópolis, Dona Eusébia, Gov. Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Ituiutaba, Januária, João Pinheiro, Juiz de Fora, Lagoa Formosa, Lagoa Santa, Lavras, Manhuaçu, Mirabela, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Montes Claros, Muriaé, Nova Lima, Ouro branco, Paracatu, Paraisópolis, Paraopeba, Patos de Minas, Patrocínio, Poços de Caldas, Pouso alegre, Prata, Ressaquinha, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Santos Dumont, São Francisco, São João Del Rei, São Lourenço, Sete lagoas, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Timóteo, Tupaciguara, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha, Vespasiano, Virgem da Lapa.