Dois motoristas de 22 e 19 anos ficaram feridos após se envolveram em um acidente na madrugada deste sábado (11), no cruzamento das ruas Goiás com a 21 de Abril, no Centro de Divinópolis.

Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu porque um dos motoristas avançou o sinal vermelho no cruzamento e bateu em outro carro. Um dos veículos também atingiu a porta de uma loja de celulares e danificou o semáforo da Rua Goiás.

Os militares informaram que os motoristas dos dois veículos apresentavam sintomas de embriaguez.

Um motorista não conseguiu fazer o teste, mas apresentava fala desconexa, olhos avermelhados e hálito etílico. O outro se recusou a fazer o teste e ainda tentou passar as bebidas alcoólicas para um terceiro veículo.