Motoristas que prestam serviços de transporte escolar, fretamento e turismo em Belo Horizonte e na região metropolitana protestam na manhã desta segunda-feira (27) contra a ausência de medidas dos governos municipais e estadual para ajudá-los nesse momento de paralisação das atividades em função da pandemia do coronavírus.

A movimentação começou logo cedo, às 8h, com um encontro na praça dos trabalhadores, em Contagem, na região metropolitana de BH. Organizadores estimam que cerca de 200 carros escolares e ônibus participaram da carreata que seguiu para a sede da Prefeitura de Contagem, primeira parada dos manifestantes. A expectativa é que de lá eles percorram um trajeto até a Prefeitura de Belo Horizonte, na avenida Afonso Pena, na região Central da capital mineira, onde o movimento se dissipará.

“Nós começamos o percurso passando por Contagem, queremos protocolar a pauta que estamos reivindicando. Depois nós vamos até BH. É só isso, a intenção é seguir a carreata em fila indiana para chamar a atenção da população e das autoridades. Somos motoristas de todas as cidades, mexemos com escolar, fretamento e turismo… Todos estão engajados nessa movimentação para pedir apoio”, esclarece Carlos Alberto, uma das lideranças do ato.

A principal reivindicação dos motoristas é que as autoridades passem a apoiá-los financeiramente enquanto suas atividades permanecerem suspensas. De acordo com os participantes da carreata, muitas são as famílias que optaram por não pagar as mensalidades do transporte escolar enquanto as aulas presenciais nas escolas permanecerem suspensas. O Procon de Minas Gerais, na semana passada, já havia expedido uma recomendação para que motoristas e pais entrassem em um acordo para negociar o valor da mensalidade. Contudo, a medida não contou com boa aceitação por parte de alguns dos familiares das crianças.