Alguns motoristas de ônibus de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realizam paralisação na manhã desta segunda-feira (29) e deixam usuários do transporte coletivo desabastecidos. Conforme informou a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes da cidade (Transcon), nas primeiras horas do dia, 16,67% das viagens estavam interrompidas.

O impacto é maior nos bairros Solar do Madeira, Jardim Riacho e Vila São Paulo, que estavam sem atendimento das linhas 301C, 402A e 173.

Ainda de acordo com a Transcon, a ação não condiz com o acordo realizado entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Contagem (Sintetcon) e o sindicato patronal, das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram). As entidades se reuniram no último dia 25 e firmaram um acordo de reajuste salarial entre as partes.

“A TransCon acionará a Justiça e o Ministério Público para exigir o restabelecimento total das operações e continua acompanhando a operação do sistema em tempo real, por meio da Central de Monitoramento do Transporte Coletivo. Pelos dados do monitoramento, a situação está se normalizando”, informou por nota.