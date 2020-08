Motoristas do transporte escolar fazem um protesto na manhã desta terça-feira (11) e pedem apoio do governo de Minas neste tempo de pandemia do coronavírus.

A concentração ocorre próximo ao Mineirão, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, e reúne, de acordo com a organização, aproximadamente 1.500 veículos, entre vans e micro-ônibus.

“Foi aprovada a lei que regulamenta o auxílio emergencial, foi sancionada pelo governador Romeu Zema, e, até o presente momento, nós não recebemos apoio. Nós temos mais de 20 mil famílias que dependem do transporte escolar e há cinco meses não recebem salário. Alguns receberam uma cesta básica em uma situação extremamente grave”, explicou o presidente do Sindicato dos Transportes Escolares (Sintesc), Carlos Eduardo Campos.

Segundo ele, devido à situação, alguns motoristas entraram em depressão. O ato, ainda conforme o presidente da entidade, teria mais adesão, mas alguns motoristas não têm condições de abastecer as vans e micro-ônibus. Alguns veículos estão com mandado de busca e apreensão, o que faz com que os proprietários também tenham medo de sair de suas casas.