Motoristas mineiros não precisam mais carregar o documento do veículo quando estiverem no trânsito. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou nesta quarta-feira (11) o lançamento da versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento que deve ser renovado anualmente. Com a novidade, o CRLV poderá ser acessado pelo celular por meio do mesmo aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito (CNH).

“Essa nova versão vai trazer mais comodidade para cidadão, que não precisa mais estar com documento físico para conduzir o veículo. Ele pode estar com documento no aplicativo que tem a mesma validade”, afirmou a vice-diretora do Detran-MG, delegada Andrea Mendes de Souza Abood.

O documento de papel continuará sendo emitido e é a partir dele que o motorista pode gerar a versão digital. Desta forma, em caso de fiscalização, por exemplo, basta apresentar o documento digital no celular, ao invés do de papel, ao agente. Não é necessário ter internet no celular na hora de mostrar o documento.

As mais beneficiadas pela ação são as pessoas que compartilham os veículos com familiares. Em vez de um documento de papel ter de mudar de mãos toda vez em que um novo motorista assume a direção, a versão digital poderá estar disponível em mais de um aparelho. “A pessoa tem que baixar o aplicativo e depois receber a confirmação para compartilhamento. Se quiser, depois pode cancelar”, explicou a delegada.