Motoristas dos ônibus do transporte público fizeram um protesto na manhã desta quinta-feira (24), no Centro de Divinópolis, contra a autorização emitida pela Secretaria de Trânsito e Transportes (Setrans) para retirada de cobradores de mais 10 linhas na cidade.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Divinópolis (Sintrodiv), Erivaldo Adami, 70% dos coletivos participaram do protesto que ocorreu na rua Goiás e durou cerca de 1h. A diretoria do Consórcio Transoeste, responsável pelo transporte coletivo na cidade, informou não ter sido comunicada sobre o movimento.

“Nós não concordamos com essa retirada dos cobradores porque os motoristas estão sobrecarregados, por isso fizemos esse movimento para chamar a atenção da população e autoridades”, afirmou Adami.