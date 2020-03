A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que na tarde desta sexta-feira (27) multou 50 veículos que estacionaram na avenida Afonso Pena e na rua Goiás, no centro da capital. Os veículos faziam parte de uma manifestação que pedia o fim do fechamento do comércio, causado pela pandemia de coronavírus.

De acordo com a PBH, os carros foram autuados pela Guarda Municipal por estarem em desacordo com a legislação. “A Prefeitura esclarece ainda que o mesmo procedimento será adotado em movimentos que descumprirem a legislação”, informou.

Carreata

Dezenas de pessoas participaram de um protesto a favor da retomada do funcionamento do comércio e das empresas em geral em Minas Gerais. O grupo saiu em carreata da Cidade Administrativa em direção à sede da PBH e se manifestou contra as medidas de isolamento social impostas pelo poder público.