Redação Últimas Notícias

No próximo sábado (28), o motoclube Motorock Formiga realizará um evento para apoiar o músico formiguense Adriano Mendonça que teve todos os instrumentos roubados no mês passado.

Além de ajudar o músico, o evento que recebeu o nome “Rock para Segurança” tem ainda o intuito de manifestar a favor de mais segurança na cidade. O evento marcado por rock e solidariedade contará com shows das bandas Mr. Rabbit e Décima Corte.

O “Rock para Segurança” será realizado no Royal Pub, a partir das 22h. O repertório das bandas contará com clássicos do rock nacional e internacional. Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente a R$15 pista e R$30 open bar.

Adriano teve a residência furtada no dia 7 de junho. Na ocasião os criminosos roubaram todos os instrumentos musicais que estavam no local, além de diversos objetos e roupas. Entre os equipamentos furtados estão: uma guitarra Gibson Les Paul dourada série 035570379, uma guitarra tonante sem cordas, um violão de 12 cordas Strinberg, um violão de nylon Tagima vegas, uma viola caipira Rozini, um amplificador Peavey classic 30 valvulado, um amplificador Vox. Além de roupas, dois notebooks (sony vaio e dell), bijuterias e joias, perfumes, entre outras coisas de valor material e afetivo.

Adriano é guitarrista e vocalista da banda Clandestinos, e tocou por muitos anos nas bandas Anarkaos, The Planctons e Bourbons Blues. “A iniciativa foi uma surpresa e uma emoção para mim e para minha família. Fico muito feliz e agradecido a todos que estão apoiando e contribuindo, especialmente ao Motorock, as bandas e ao Royal Pub. Espero que seja uma oportunidade de celebrar a amizade, a música e o rock em uma noite muito especial”, comentou o músico.

Apreensão de criminoso

No dia 12 de junho a Polícia Civil de Formiga prendeu um jovem responsável pelo arrombamento na residência do músico, no bairro Bela Vista.

O homem foi preso em Belo Horizonte. Na casa do suspeito M.A.L.P. e dos pais dele foram apreendidos televisores e outros eletrodomésticos, roupas e joias. Os instrumentos musicais foram comercializados pelo indivíduo e de acordo com o Delegado Regional Irineu Coelho, as ações continuariam com intuito de recuperar o restante dos materiais.

Além de Adriano outro músico da cidade teve os instrumentos roubados no mesmo dia. O assalto ocorreu na fábrica do músico, localizada na rodovia BR-354. De acordo com Irineu, as investigações continuariam para apurar se havia ligação entre os crimes.

Serviço:

“Rock para Segurança”

Local: Royal Pub – avenida Rio Branco, 308, Centro

Apresentação: Mr. Rabbit e Décima Corte

Ingressos: pista R$15 e open bar R$30

Venda de convites: com integrantes das bandas e do Motorock e a loja N’Jack, á rua Pio XXII