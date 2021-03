Um mototaxista que transportava drogas de Nova Serrana foi detido nesta terça-feira (9) em Divinópolis.

Com ele, a Polícia Militar apreendeu quatro barras de maconha. O dono da droga também foi detido.

Os militares receberam informações sobre a chegada da droga em Divinópolis e as características do suspeito que as estava transportando.

O indivíduo, de 27 anos, foi abordado na BR-494, bairro Nova Fortaleza II. O mototaxista foi flagrado com quatro tabletes grandes de maconha.