Há um ano, um grupo de empreendedores formiguenses deu o passo inicial ao movimento F7. A ação começou com a realização do evento F7 Experience, que ocorreu no dia 7 de dezembro de 2019 no Centro de Eventos Barão 527.

O F7 Experience foi a maior ação de empreendedorismo realizada em Formiga. Foram mais de 10 horas de evento com palestras, workshops e apresentações artísticas. Na ocasião, mais de 200 pessoas tiveram a oportunidade de vivenciar uma imersão na cultura empreendedora.

Mas o F7 não parou por aí. Conceituado como um movimento empreendedor de impacto social e político, diversas atividades foram desenvolvidas nos últimos 12 meses, entre eles oferta de cursos, parcerias entre instituições e lives.

Ações do F7

Em janeiro deste ano o especialista em finanças, Glauco Andrade, ministrou o curso “Do zero ao avançado – Finanças para Empreendedores”. A disciplina ocorreu à distância (EAD).

No primeiro mês do ano, o F7 realizou ainda, uma importante parceria entre o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) campus Formiga e a empresa Avante, para o desenvolvimento de um “Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes”.

Em março mais um curso EAD foi patrocinado pelo movimento, o “Marketing Digital para Negócios”. Ministrado por Alysson Lisboa.

Em meados de março, a pandemia do coronavíus trouxe incerteza para a economia mundial, o que resultou no travamento de investimentos e crise em diversos setores. Para ajudar os empreendedores, o F7 produziu uma sequência de lives sobre as perspectivas do mercado. As transmissões foram ao ar, em abril e agosto, pelo perfil do movimento no Instagram: @f7.group. As lives foram apresentadas por empreendedores que debateram os seguintes temas:

– “F7 e uma análise do cenário econômico global”. Com André Monteiro e Heitor Pires.

– “Os impactos da crise na economia e como a tecnologia pode ajudar a reconstruir os cenários”. Com Heitor Pires e Jair Junir.

– “Como o marketing digital pode ajudar o varejo a criar oportunidades em tempo de crise”. Com Glauco Andrade e Guilherme Castro.

– “Vantagens do antissistema em tempos difíceis”. Com Ricardo Monteiro e Glauco Andrade.

– “Novo capitalismo: qual o papel social das empresas nos tempos atuais”. Com André Monteiro e Vinícius Porto.

– Live + talk: bate papo sobre empreendedorismo e novas perspectivas no mercado de trabalho com André Monteiro e Luciana Borges.



Programação 2021

Muitas ações foram desenvolvidas no primeiro ano de vida do movimento e muitas outras já estão programadas para 2021. Parcerias com empresas que se destacam no mercado, cursos e palestras, abertura de espaço para profissionais inovadores e desenvolvimento de projeto sociais.

O F7 surgiu com o intuito de alavancar o empreendedorismo em Minas Gerais. “A inovação é nossa principal bandeira. Novas ideias, novas ações, novas formas de pensar o mundo. Juntos desenhamos novos começos”, declararam os empreendedores que fazem parte do movimento.

Fonte: F7