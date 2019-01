Um possível esquema de cobrança irregular de consultas que deveriam ser feitas gratuitamente com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) está sendo apurado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) no interior do Estado. São investigados gestores, servidores e profissionais de saúde vinculados aos hospitais Santa Isabel, em Ubá, e Doutor Armando Xavier Vieira, em Guarani, ambos na Zona da Mata. A situação já havia sido denunciada ao Ministério da Saúde e agora chegou à Justiça. Nesta quinta-feira (24), foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, além de um de prisão temporária.

Segundo as investigações, de 2013 a 2018, funcionou no Hospital Santa Isabel uma “dupla porta” no pronto-socorro para atendimento às urgências médicas: uma para usuários particulares e de planos de saúde e outra para pacientes do SUS. Pessoas que pagavam consulta médica de pronto-socorro passavam na frente de usuários com origem no sistema público. A ação viria acompanhada por fraude na classificação de risco dos pacientes, beneficiando aqueles que tinham pagado pelo atendimento.

Na operação foi cumprido um mandado de prisão, a do médico Itamar dos Santos. Conhecido como Doutor Itamar, ele se candidatou a uma vaga na Câmara Federal pelo PSL nas últimas eleições. O senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, fez campanha para o médico, que registrou 27.847 votos e não conseguiu se eleger.

Por nota, o Ministério da Saúde informou que, entre 2013 e 2018, houve sete denúncias de cobranças indevidas referentes ao Santa Isabel. As queixas relatavam pagamentos para procedimentos cobertos pelo SUS. Mas, segundo a pasta, com essas informações ainda não é possível afirmar que se tenham priorizado os atendimentos particulares.