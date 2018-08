O Ministério Público de Minas Gerais pretende gastar quase R$ 1 milhão para renovar a frota de carros da sua Administração Superior. A intenção de comprar 10 carros foi registrada em uma licitação vencida pela Peugeot no mês passado e o prazo para concretizar o negócio é de até um ano.

O resultado do pregão para registro de preços foi homologado no dia 10 de julho. A Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda está cobrando R$ 99 mil por cada um dos carros sedan executivo, o que totaliza R$ 990 mil.

Entre as exigências da licitação para os carros estão câmbio automático com no mínimo 5 marchas, ar condicionado, air bag, bluetooth e sistema de GPS integrado e câmera de ré.

Até 175 veículos

Presidida pelo procurador-geral de Justiça Antônio Sérgio Tonet, a Administração Superior do MP é composta também pelo colégio e a câmara de procuradores de Justiça e o conselho superior da instituição.