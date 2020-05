O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em Arcos ofereceu, na última semana, uma denúncia contra 25 pessoas acusadas de integrarem uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas em Minas Gerais. A denúncia foi apresentada à Justiça pela Promotoria de Justiça de Arcos. As pessoas denunciadas foram alvo da Operação “Intramuros”.

De acordo com o MPMG, as investigações começaram em julho de 2019 e foram conduzidas de forma sigilosa por promotores de Justiça, delegados, policiais civis e militares, com a constante cooperação dos diretores regionais da 6ª e 7ª Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp).

Operação ‘Intramuros’

No dia 17 março deste ano, durante a deflagração da Operação “Intramuros”, foram cumpridos 25 mandados de prisões preventivas e temporárias e mandados de busca e apreensão nas cidades de Arcos, Três Corações e Moema.

Além disso, foram feitas buscas no interior das Penitenciárias de Três Corações e Patrocínio, nas quais foram localizados e apreendidos dezenas de materiais que entraram nas unidades clandestinamente, especialmente aparelhos celulares, chips, carregadores, armas brancas e outros.