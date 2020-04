NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela Promotora de Justiça da Comarca de Formiga, Clarissa Gobbo dos Santos, vem a público, novamente, para informar à população Formiguense, que está descartada qualquer possibilidade de a Santa Casa de Caridade se tornar um hospital referência com exclusividade para tratamento de COVID19, conforme anteriormente já havia sido adiantado. Em reunião com o superintendente regional de saúde, na tarde de hoje, a administradora do hospital Myrian Araújo Coelho, definiu, juntamente com o Estado de Minas Gerais, em caráter definitivo, o fluxo de atendimento, sendo que os pacientes que forem internados para tratamento de COVID19 terão uma entrada totalmente separada e isolada dos demais pacientes. Aqueles que necessitarem de atendimento em outras modalidades das quais a Santa Casa está habilitada junto ao Ministério da Saúde, serão normalmente atendidos. O Ministério Público reitera que não há se espalhar pânico e insegurança à população, sendo que a administração da Santa Casa segue fazendo seu trabalho sério e responsável, para melhor atender a microrregião de saúde de Formiga, com a fiscalização contínua do Ministério Público.

Formiga, 28 de abril de 2020.

CLARISSA GOBBO DOS SANTOS

Promotora de Justiça