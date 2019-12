O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu, na terça-feira (10), 13 mandados de busca e apreensão relacionados a seis alvos da Operação “Carona Sinistra”, em Itaúna.

A ação que contou com apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Promotoria do Patrimônio Público de Itaúna e as polícias Militar e Civil diz respeito a uma investigação que envolve um esquema de superfaturamento em publicidades e uso indevido de dinheiro público na Câmara de Itaúna.

De acordo com o promotor Ângelo Ansanelli, integrante do Gaeco, que concedeu entrevista ao Últimas Notícias nessa quinta-feira (12), as investigações começaram no fim de julho deste ano, depois de uma denúncia feita na ouvidoria do Ministério Público, e apontaram que a Câmara fraudou juntamente com o ex-secretário de Planejamento da Prefeitura, uma licitação para contratação da Agência de Publicidade PeL e dos jornais S’Passo e Folha do Povo.

O promotor Ângelo Ansanelli (Foto: Reprodução TV Integração)



Durante uma coletiva realizada no dia da ação, o promotor explicou que a Câmara, na pessoa do presidente, fraudou a licitação de publicidade e, assim, pagava aos jornais e à agência de publicidade valores excessivos e fora de mercado. O ex-secretário de Planejamento da Prefeitura aparece nas investigações como envolvido na fraude.