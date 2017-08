Lorene Pedrosa

Agentes que atuam na proteção da fauna urbana ganharam um grande aliado para o exercício de suas funções: o informe técnico digital de Manejo Humanitário e Efetivo de Cães e Gatos.

A publicação é fruto de uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo Especial de Defesa da Fauna (Gedef), coordenado pela promotora Luciana Imaculada de Paula, que também atua na promotoria de Formiga e da parceria do órgão com a ONG World Animal Protection (WAP) – Proteção Animal Mundial.

De maneira didática, em 40 páginas o informe esclarece e orienta gestores públicos e demais órgãos responsáveis pela defesa da fauna, por meio de dados, estudos e orientações; sobre a maneira adequada de lidar com os inúmeros desafios do convívio humano com cães e gatos em área urbana, como: ruídos, sujeiras, atropelamentos, zoonoses, fome, agressões.