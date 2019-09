O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do promotor de Justiça, Eduardo Fantinati, ofereceu na tarde desta quinta-feira (26) a terceira denúncia em desfavor de membros da “organização criminosa” que teria atuado no Município de Arcos, praticando crimes contra a Administração Municipal, entre os anos de 2009 a 2016.

Essa é terceira denúncia feita pelo MP após o desencadeamento das operações “Ônibus Fantasma” e “Rota Alternativa”, deflagradas em 06/12/2018 e que resultaram na prisão do ex-prefeito de Arcos, de três vereadores e de diversos empresários.

Após as operações deflagradas em dezembro de 2018, o MPMG celebrou acordos de colaboração premiada com parte dos envolvidos e conseguiu obter provas da participação de outras pessoas na organização criminosa denunciada, além de ter obtido documentos comprobatórios de fraudes em licitações, superfaturamento de contratos e crimes de corrupção ativa e passiva no âmbito do transporte escolar rural e urbano de Arcos.